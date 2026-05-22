【FRIDAY 6月5・12日合併号】 5月22日 発売 価格：780円 【拡大画像へ】 講談社は「FRIDAY 6月5・12日合併号」を5月22日に発売した。価格は780円。 今号の表紙＆巻頭は、ニューヒロイン・加藤玲菜さんが登場。爽やかな笑顔と圧巻の美ボディを惜しげもなく披露した。また、特別付録として31分収録した初めてのソロメイキングDVDが付属する。 同号にはそのほか、You