新潟市は、地下街・西堀ローサ跡地の今後の利活用について市民からアイデアを募集します。去年3月に営業を終了した新潟市の地下街・西堀ローサ。新潟市は今後の利活用について市民からアイデアを募集しようと6月に特設のホームページを開設します。 地下街・西堀ローサ跡地の活用をめぐっては修繕費用が課題となっていて、今年1月、新潟市は国に財政支援を求める要望書を手渡しています。新潟