22日朝、湯沢市皆瀬の市道でクマ2頭が目撃されました。付近には小学校や中学校があり警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと22日午前9時45分ごろ湯沢市皆瀬字菅生の市道にクマ2頭がいるのを、車で走っていた湯沢市の50代の女性が目撃しました。クマの体長は、1頭は約1メートル、もう1頭は約50センチです。付近には皆瀬小学校や皆瀬中学校のほか、養護老人ホームなどがあります。最も近い民家まで