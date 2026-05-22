5月22日（現地時間21日）にマディソン・スクエア・ガーデンで「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルが行われ、ニューヨーク・ニックスがクリーブランド・キャバリアーズとの第2戦に臨んだ。 ホームで連勝を目指すニックスはジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズの連続得点で第1クォーターを始めたも