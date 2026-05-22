Googleは2026年5月19日、年次開発者会議『Google I/O 2026』を開幕した。基調講演に登壇したSundar Pichai CEOは、過去1年でGoogleの各サービスにおけるAI処理量が前年比7倍、月3200兆トークン超に達したと示したうえで、「Agentic Gemini Era（エージェント型Geminiの時代）」というキーワードを掲げた。先だって開催された『The Android Show | I/O Edition』で示された「OSからインテリジ