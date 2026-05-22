NHK連続テレビ小説『風、薫る』第8週「夕映え」第40話では、千佳子（仲間由紀恵）が手術を決意する。その後押しのヒントになったのは、「自分のためだけだとふんばりがきかないけど親や兄弟なら」というまさかの寛太（藤原季節）の言葉。夫の元彦（谷田歩）が明治維新の前に、信右衛門（北村一輝）に世話になっていたことをきっかけに、りん（見上愛）は千佳子が元彦との思い出の祝言に見た夕映えの眺めを大切にしていることを伝