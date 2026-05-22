浅野寛介が主演を、シェイン・コスギが監督を務めた映画『四十九-SEEK』が、7月31日より池袋シネマロサ、kino cinéma新宿ほかで全国公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと場面写真が公開された。 参考：『キングダム 魂の決戦』場面写真12点公開王騎の矛を手にした“信”山粼賢人の姿も 本作は、中国武術世界王者の浅野が主演・プロデューサーを務め、シェイン・コスギが監督