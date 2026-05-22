２２日前引けの日経平均株価は前日比１４１０円４７銭高の６万３０９４円６１銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億２７５万株、売買代金概算は４兆６２７２億円。値上がり銘柄数は７２７、値下がり銘柄数は８００、変わらずは４１銘柄だった。 日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場では、ＮＹダウが２７６ドル高と上昇し２月１０日以来、約３カ月ぶりとなる最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に対する期