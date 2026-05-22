職場の上司、後輩、取引先、恋人、両親、友人……どんな人に対しても自分を作らずに「いつもの自分」でいられる人など、この世にいるのでしょうか。現代において、人によって自分を使い分けるのは処世術ともいえるし、相手によっては本当の自分を見せない方がラクと考える人もいるかもしれません。だけど演じるほどに、本当の自分がどこにいるのか、本当はどう思っているのか、自分の気持ちが分からなくなっていくことも。日常生活