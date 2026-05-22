5月に入り夏日もちらほら。長い夏を少しでも涼しく過ごしたいですよね。でも紫外線も避けたい、そんな悩みも解決してくれるのがユニクロの「シアークルーネックショートカーディガン」。今回は見た目も着心地も涼やかなシアーカーディガンを使った、7日間の着回しコーデをご紹介します。■見た目も涼しげ。ショート丈がポイント程よく透ける生地感がおしゃれなシアークルーネックショートカーディガン。着た瞬間にひんやりとする涼