子どもとのおでかけ先に飽きたら、迷ったら！夏休み旅にうってつけ！セリアで見つけた旅行がぐんと快適になるおすすめアイテム4選毎週のお休みや大型連休のおでかけ先、ついつい同じ場所ばかりになっていませんか。新しいスポットを開拓したくても、SNSで調べると必要な情報がすべて載っていなかったり、子どもたちが本当に楽しめるかどうかは年齢や性格によって違ったりもするので、公式HPの情報だけでも足りないこともありますよ