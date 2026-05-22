パリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWウスマン・デンベレが、30日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）決勝のアーセナル戦へ「準備は万端だ」と、出場可能であることを明かした。21日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。デンベレはリーグ・アン最終節のパリFCとのダービー・マッチに先発出場を果たしたものの、27分に右ふくらはぎの違和感で途中交代。試合後にルイス・エンリケ監督は予防措置と