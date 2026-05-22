光美容器ブランド「Ulike（ユーライク）」は、ベストセラーモデルをアップグレードした「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」シリーズと、メンズ向けハイパワーモデル「Ulike X Max IPL光美容器」シリーズを2026年5月19日に発売しました。発売に伴って開催された新製品発表会では、新たにブランドアンバサダーに就任した女優・桐谷美玲さんが登壇。アンバサダーへの意気込みやセルフケアについて語りました。■「本当に心からリラック