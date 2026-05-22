スペイン人実業家のエンリケ・リケルメ氏が、レアル・マドリードの会長選への出馬意向を通達した。21日、スペイン紙『マルカ』が報じている。2029年までの任期を残しているフロレンティーノ・ペレス会長の“一声”で、今夏に会長選の実施が決まったレアル・マドリード。立候補の条件として、ソシオ歴が20年以上かつクラブ予算の15パーセント（現在は1億8700万ユーロ/約345億円）の保証という極めて高いハードルが設けられてお