マンチェスター・ユナイテッドを退団するブラジル代表MFカゼミーロは、インテル・マイアミと条件面について合意したようだ。21日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。ロマーノ氏が自身のYouTubeチャンネルで語ったところによると、今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するカゼミーロは、インテル・マイアミと条件面でほぼ合意したとのこと。給与は明らかにされていないが、3年契約を結ぶ見込