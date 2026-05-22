日本サッカー協会は５月22日、U-17ワールドカップで小野信義監督が率いる日本の対戦相手を発表した。日本はグループＬに入り、コロンビア、セルビア、ホンジュラスと同組となった。本大会はカタールで11月に開幕予定で、48チームが参加。４チームずつ12のグループに分かれて戦い、各組上位２位と各組３位の成績上位８チームの合計32チームがノックアウトステージに進出する。 現在、サウジアラビアで開催されているU-