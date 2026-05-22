【その他の画像・動画等を元記事で観る】 京本大我（SixTONES）が主演を務めるPrime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』。このたび、5月25日より配信がスタートする、最終回＝第8話のあらすじと場面写真が解禁された。劇中では、京本演じる御崎禅の“美しすぎる”吸血シーンも！ ■“吸血鬼”御崎（京本大我）VS“人狼”ジェイク（森崎ウィン）最終決着！ 『憧れの作家は人間じゃありませ