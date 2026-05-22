強烈な悪寒と何かがしがみつく違和感、あれは何だったのか…？【漫画】本編を読む郵便配達員たちは、昼夜を問わず町中を走り回り、郵便物を届けている。そんな現役郵便局員たちが実際に体験した怪談を漫画化したのが、「郵便屋が集めた奇談」シリーズだ。作者は現役郵便局員でもある送達ねこ(@jinjanosandou)さん。今回は、T集配センター勤務のNさんが夜勤中に遭遇した“禍辻(まがつじ)”の恐怖を紹介する。■夜の交差点で背中に“