日経225先物は11時30分時点、前日比1650円高の6万3190円（+2.68％）前後で推移。寄り付きは6万2080円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2190円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。寄り付きを安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて6万3000円台を回復。買い一巡後は6万2800円～6万3000円辺りで保ち合う場面もみられたが、終盤にかけてレンジを上抜けると、6万3190円まで上げ幅を広げた。 米国市場