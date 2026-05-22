22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1460円高の6万3100円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万3094.61円に対しては5.39円高。出来高は2万2580枚となっている。 TOPIX先物期近は3886ポイントと前日比27ポイント高、現物終値比0.48ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63100 +1460