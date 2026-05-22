米紙『ニューヨーク・ポスト』の敏腕記者、ジョン・ヘイマン氏が22日、自身のXを更新。タイガースのタリク・スクーバル投手について、「トレードされる可能性が高まっている」と報じた。2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた最強左腕の去就が、夏のトレード期限を前に再びクローズアップされている。 ■敏腕記者が明かした４つの理由 ヘイマン記者はトレードの可能性が高まった理