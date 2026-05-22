ことし2月、宇部市の民家で高齢男性が頭などを殴られ死亡しているのが見つかった事件で逮捕された宇部市に住む61歳の男の身柄が22日、山口地方検察庁に送られました。殺人の疑いで送検されたのは、宇部市黒石北の無職尾原 己三雄容疑者61歳です。尾原容疑者はことし1月下旬、宇部市中山に住む無職古谷歳雄さん74歳の頭などを複数回殴るなどし、2月初頭ごろに死亡させた疑いがもたれています。警察はこれまでに被害者や容疑者宅の現