札幌市東区で、２０２６年５月２１日夜、男性が男２人から暴行を受け、現金２５万円を奪われる強盗致傷事件が発生しました。男らは逃走していて警察が行方を追っています。事件があったのは、札幌市東区苗穂町５丁目です。５月２１日午後８時半ごろ、会社員の男性（38）がＳＮＳで知り合った女性と会うために、指定された待ち合わせ場所に行くと、男２人が現れ、建物内で男性に対しておよそ２時間半にわたり「金払うか、けんかする