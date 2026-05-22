県内で活動する工芸作家グループによる初夏をテーマにした作品展が山口市で開かれています。山口市の山口井筒屋で開かれている「初夏のアートクラフト天花展」。「天花」は県内を拠点に活動する工芸作家のグループで今回の作品展には12人が参加しています。作品展のテーマは「初夏」。アクセサリーや服など、色合いや素材から、初夏のさわやかさな雰囲気を感じられる作品が並んでいます。また