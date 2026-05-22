今週(2026年5月15日〜5月17日)の映画動員ランキングは、先週2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員25万8000人、興収3億6000万円をあげて再び首位に返り咲いた。2位は前週1位だった『プラダを着た悪魔2』、3位は累計興収119億円を突破した『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が続く。さらに4位『映画 正直不動産』、6位『君のクイズ』、8位『機動警察パトレイバー EZY File 1』、9位『Stray Kids: T