２０２６年５月２２日朝、北海道を代表する初夏の味覚、夕張メロンの初競りが、札幌市中央卸売市場で開かれ２玉５８０万円と史上最高値で競り落とされました。札幌市中央卸売市場で午前７時から始まった、毎年恒例の夕張メロンの初競りでは、およそ９００玉が競りにかけられました。２０２６年は２０２５年より４８０万円高い２玉５８０万円と、これまでの最高額だった５００万円を上回る史上最高値がつきました。競り落と