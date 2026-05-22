日本国内の備蓄原油を補充するためのタンカーが、UAE＝アラブ首長国連邦から鹿児島市に到着しました。UAE＝アラブ首長国連邦産の原油を積んだタンカーは22日朝、鹿児島市のENEOS喜入基地に到着しました。これは、「産油国共同備蓄」として補充されるもので、中東情勢の悪化後、初めてとなります。産油国共同備蓄は、日本政府が中東の産油国に国内のタンクを貸す形で石油を保管する制度で、緊急時には日本企業に