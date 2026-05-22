原爆で犠牲になった人の名前などを記した「原爆死没者名簿」の風通しが行われました。 原爆が投下された午前11時2分、長崎市の職員10人が犠牲者に黙とうを捧げました。 風通し作業は、梅雨前のこの時期に毎年行われていて、職員が名簿に傷みがないか確認していきました。 206冊の名簿には、広島原爆の犠牲者と被爆体験者を含む「20万2053人」の名前や、亡くなったときの年齢が記されています。 去年8月以降に亡