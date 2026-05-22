欧州連合（EU）は、ロシアと関係のある中国の主要半導体サプライヤー1社について、一時的に制裁を免除する案を提示する見通しだ。制裁措置が解除されなければサプライチェーンが混乱すると自動車メーカー各社が警告していた。仏RFIの中国語版サイトが21日、米ブルームバーグの報道などを引用して伝えた。事情に詳しい関係者によると、EUの執行機関である欧州委員会は今週にも半導体メーカーの揚州揚傑電子科技に対する制裁免除を提