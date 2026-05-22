俳優の伊藤萌々香（28）が21日、自身のXを更新。アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のキュアアルカナ・シャドウに変身することでお馴染みの人気キャラ・森亜るるかと同じ髪型写真を投稿した。【写真】『たんプリ』森亜るるか激似の髪型！伊藤萌々香のオフショット圧倒的な人気を誇るキュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかが大好きな伊藤は、「るるかちゃんとお揃いしたくて、ヘッドドレス編んだのー！結構再現できたの