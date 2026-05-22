中国商務部の何亜東報道官は5月21日の定例記者会見で、「中国とロシアは今後も経済・貿易政策に関する意思疎通を強化し、新たな質の生産力を成長の新たなエンジンとして、貨物貿易とサービス貿易の高度化を推進していく」と述べました。何報道官はまた、「中国とロシアの新たな投資保護協定が既に正式に発効しており、両国間の投資やサプライチェーン・産業チェーン分野での協力レベルが引き続き向上しているほか、地方間協力も着