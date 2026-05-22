湘南乃風は22日、公式Xを更新。SHOCK EYE（49）について「右膝半月板損傷」と診断されたと発表し、今後のパフォーマンスについて伝えた。【写真】初の日本武道館公演を行った湘南乃風20周年記念ツアーロゴも公開SHOCK EYEについて「膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、『右膝半月板損傷』と診断を受けました」と報告。「今後の活動につきましては、医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のな