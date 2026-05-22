バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、ゲーム「スーパーマリオ」の登場キャラクター「ヨッシー」が題材のハズレなし「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」を、2026年5月23日から全国の「ファミリーマート」および任天堂公式ショップ「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」などで順次発売する。マグカップや小皿、メモやタオルなど実用品も多数「スーパーマリオ」シリーズなどに登場す