6人組グループ・SixTONESの京本大我が主演を務める、Prime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（毎週月曜配信）の最終第8話（25日配信）のあらすじと場面写真が公開された。【場面写真】神妙な面持ちの京本大我＆山本耕史美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”の同作品。御崎が、血液からその人物の記憶を読み取る「念写」や「読心術」「