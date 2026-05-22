WOWOWによる藤井フミヤの特集『藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-』の7〜9月の放送・配信ラインナップが決定した。【動画】藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像『藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-』は昨年4月からスタート。7月に2023年のツアー『Special LoveSong』より大阪公演の模様、8月には2024年のデビュー40周年を記念した日本武道館公演の模様、9月にはデビュー40周年を記念し