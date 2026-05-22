きのう、東京・新宿区の貴金属買い取り店の近くで強盗目的で徘徊するなどしたとして男2人が現行犯逮捕された事件で、警視庁は新たに26歳の男と少年3人を逮捕しました。強盗予備の疑いで新たに逮捕されたのは、いずれも住居・職業不詳の▼渥美幸弘容疑者（26）と、▼17歳の少年、そして▼自称16歳の少年2人です。4人はきのう（21日）午前11時前、新宿区四谷の貴金属買い取り店の事務所の近くで、強盗目的で警棒を持って徘徊するなど