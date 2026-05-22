俳優の高橋ひかる（※高=はしごだか）が、28日発売『Oggi』7月号の表紙を飾る。高橋が同誌に初登場したのは、2024年1月号。続く2025年4月号からは、専属モデルとして本格始動していた。初登場から2年半、専属モデル就任からは1年半、「いつかは表紙を」と思い描いていた夢が遂に叶う。【写真】美スタイル披露！美くびれ際立つ高橋ひかる表紙の抜てきに高橋は、「まだまだこれから頑張らないと！でもいつかは表紙を飾りたい、と