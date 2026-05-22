「ミスタープロ野球」と「相撲の神様」。スポーツ界で抜群の人気と存在感を示した巨人終身名誉監督の長嶋茂雄氏（2025年死去）と大横綱双葉山（1968年死去）。「動」と「静」の2人の巨星には、意外な共通点があった。それはジンクスを信じず、自らの力で悪評を高評価に変えてしまう気持ちの強さと飛び抜けた実力だ。【写真で見る】相撲界再考のスター・双葉山球界の期待を担い「『3』と『3』で『燦々と輝く』」通算2471安打、444本