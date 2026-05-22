7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月31日に、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務めることが発表された。【写真】髪も丸刈り！胸の切除手術したXGのCOCONAグループの公式SNSで発表されると、ファンから多くの興奮の声が寄せられ、メンバーのうち誰が投げるのかを予想する声も上がるなど、盛り上がりを見せている。XGは、2