栃木県で69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、逮捕された実行役の少年らが犯行時、別々に分かれて住宅に侵入した可能性があることがわかりました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、これまで実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）・妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。少年らは犯行に及んだ際、住宅に押し入る3人と車を運転する1人