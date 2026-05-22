高市総理はきょう、先の自民党総裁選などで自らの陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとする一部報道をめぐり、改めて陣営側の関与を否定しました。立憲民主党小沢雅仁 参院議員「自ら徹底的に調べ、事実と異なるのであれば根拠を示し、週刊誌側を名誉毀損で訴えるなど然るべき措置をとるべきではないですか」高市総理「他の候補者に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信