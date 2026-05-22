JR西日本の列車内で座席シートをカッターナイフで切り付けた罪に問われた男。初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました 起訴状などによりますと会社員の花形政昭被告（56）はことし3月、大阪府八尾市のJR久宝寺駅から柏原駅までの普通電車内で座席シートをカッターナイフで切り付けた罪に問われています。(損害見積額1万2080円) 花形被告は逮捕時の警察の調べに対し「4年前からおよそ300件ほ