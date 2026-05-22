21日に神奈川・横浜市で8台が絡む玉突き事故を起こした車の運転手が逃げている事件で、この車には運転手のほか、複数の同乗者がいたとみられることがわかりました。この事故は21日正午すぎ、横浜市の中原街道で、渋滞で停車していた車の列に後ろからセダンタイプの黒い車が突っ込み、7台が巻き込まれ、5人が軽いケガをしたものです。事故を起こした車の運転手は現場に車を乗り捨ていまも逃走していますが、その後の捜査関係者への