元サッカー女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優らとの写真を披露した。澤さんは「先日…太川陽介さんと奥様の藤吉久美子さん、桂里奈ととても貴重な楽しい時間を過ごしました」と書き出し、俳優の太川陽介、藤吉久美子夫妻、元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈との写真を公開した。そして「不思議すぎるメンバーですが笑お仕事をき