フィギュアスケート男子で2018年平昌五輪銀メダリストの宇野昌磨選手と、女子で活躍した本田真凜選手が22日、自身のインスタグラムでアイスダンスチーム結成を発表しました。2人は「オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、“しょまりん”として新シーズンから競技に挑戦することを報告しました。フィギュア界では近年、シングルでの活動からアイスダンスへ転向するケースが注目を集