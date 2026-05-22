世界各国の映画祭で82冠を獲得したアクション映画『四十九（シーク）-SEEK』が、7月31日より東京・池袋シネマロサ、キノシネマ新宿ほか全国で順次公開されることが決定した。主演・プロデュースを務めるのは、10代で中国武術世界チャンピオンに輝いた浅野寛介。監督は“忍者アクション”を受け継ぐシェイン・コスギ、さらに兄のケイン・コスギも出演し、“コスギ兄弟タッグ”が実現した。【画像】映画 『四十九-SEEK』場面写真