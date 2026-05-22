中道改革連合の小川淳也代表は22日の記者会見で、松本洋平文部科学相が同志社国際高の学習プログラムが政治的中立に反すると判断したことに「教育当局の最終責任者として控えた方がいい。価値評価は慎重になった方がいい」と指摘した。