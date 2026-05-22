【ききみみ 音楽ハンター／杉本ラララ・第3回】活動15年で突如SNSから大ブレークした異色のシンガー・ソングライター、杉本ラララ。サイケデリックなメークで“死神”を名乗るが、MCは漫談家のようにユーモラスで自虐的。ショートMC動画の面白さに思わずフォローした人も多いだろう。トークで注目を集めたが、曲の魅力も語るべきである。死神なのに美声で、生きづらさを感じる人々への優しさにあふれた詞とメロディーがまた美