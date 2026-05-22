【BitSummit PUNCH】 開催期間：5月22日～5月24日 開催場所：京都みやこめっせ 松竹ゲームズは、京都府にて開催されるイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」にてブースを出展している。 今年で2度目の出展となる松竹ゲームズのブースでは、7月23日にSwitch版の発売を控える「ヨグ=ソトースの庭」をはじめとした計6タイト