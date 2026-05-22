安定したコメづくりのために開発された、夏の暑さや強風などの影響を受けにくい「稲の苗」が岐阜市で植えられました。 【写真を見る】猛暑や強風に強いコメ ｢生産者にとってかなりメリットに｣ 安定したコメ作りのために開発 “清流のめぐみ” 岐阜市で22日に植えられた稲の苗「清流のめぐみ」は、夏の厳しい暑さのもとでもコメが白く濁るなどの品質の低下が起きにくく、台風の強風にさらされても倒れにくいのが特長です。この苗